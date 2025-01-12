المنشاوى يصدر قرارا بتعيين محمد عياد مديرًا لمستشفى القلب بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الاحد قرارا بتعيين الدكتور محمد أحمد عياد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب مديرًا لمستشفى القلب الجامعي بالمتمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير مستشفى القلب الجامعي، والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة

ووجه الدكتور المنشاوي، الشكر للدكتور عصام عبدالله المدير السابق للمستشفى؛ على ما قدمه من جهد كبير في تطوير المستشفى، متمنيًا له التوفيق في مسيرته القادمة.

وكما وجه رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور محمد أحمد عياد؛ بتنفيذ عدة مهام لخدمة هذا الصرح الطبي الرائد، والمتخصص في علاج أمراض القلب، والأوعية الدموية، وضرورة تحقيق التكامل والتعاون بين أفراد المنظومة الطبية، وتطبيق أقصى معايير الجودة في الأداء الطبي؛ للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية؛ بمختلف تخصصاتها.