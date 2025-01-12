إلغاء حبس سوزى الأردنية عامين بتهمة سب والدها

قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.

وكانت تقدمت البلوجر سوزي الأردنية باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.

ودفع محامى المتهمه بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، وأن المتهمة ليس لديها إرادة كاملة بواقع الأمور، وبالتالي ينعدم لديها الإرادة، وكذلك بطلان القبض والتفتيش والنظر لحداثة سن المتهمة فهى مواليد 2006.

وكانت قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفيه اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

ووجهت النيابة، للبلوجر سوزي الأردنية تهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.