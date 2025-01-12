وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام

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الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة حمام سباحة نادي حدائق الأهرام الرياضي بتكلفة 23مليون والذي سبق وتم استلامه خلال الأسبوع المنقضي من قِبل لجنة الإنشاءات بالمديرية.

ورافقه المهندس محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والسيد إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، المهندس صلاح سعد المدير التنفيذي للنادي والسيده رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام،السيد طارق قاسم مدير إدارة المنشآت والتجهيزات،السيدخالد محمود مدير إدارة شباب الهرم.

وأثناء التفقد مر وكيل الوزارة بغرف خلع الملابس وباقي الغرف الملحقة بالحمام، كما لم تغفل جهة الإنشاء بعمل بوابة خاصة لذوي القدرات والهمم وذلك تسهيلًا على المترددين منهم  ودخوله كأولياء أمور أو ممارسين.

كما تابع وكيل الوزارة تفقده لباقي حمامات السباحة والأعمال داخلها وأيضًا الملاعب والمنشآت التي يتم إحلال وتجديد بعضها.

أشاد الصبروط بالتجديدات المستمرة داخل النادي فيما يخدم النشء والشباب،كما أكد على أن جميع الأعمال تعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي والتي تهدف إلى توفير بنية رياضية متكاملة تتيح للجميع ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومتطورة.

مؤكدا أن حمام السباحة الجديد سيتيح فرص لعدد أكبر من الشباب لتنمية مهاراتهم في رياضة السباحة، وسيكون داعمًا لاكتشاف ورعاية المواهب في هذه الرياضة المهمة،كما يعزز البنية التحتية بالإضافة إلى باقي المنشآت.

 مشيرًا إلى أن  الرياضة تمثل أداة فعالة لبناء أجيال قوية وواعية مما يجعلنا نعمل من أجل تلبية جميع احتياجات الشباب.

من جانبه، شكر المهندس محمد نافع سعي الوزارة الدائم لتلبية احتياجات النشء والشباب بتنفيذ مشروعات تعود بالفائدة على أبناءنا،كما شكر السيد وكيل الوزارة على دعمه الدائم للنادي.

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