محافظة الجيزة: رفع مخالفات وتعديات الباعة الجائلين والمحال من شوارع الوراق

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رفع الإشغالات والتعديات
رفع الإشغالات والتعديات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام التابعه للباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق بتنظيم حملة مكبرة بشوارع الغاز وترعة السواحل استهدفت الباعة الجائلين والمفترشين للطريق والمحال والكافيهات.

حيث تم رفع كافة الإشغالات من الكراسي والترابيزات ووسائل العرض والاستاندات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة من اللواء صبري عبده رئيس حي الوراق.

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محافظ الجيزة محافظة الجيزة حملة مكبرة حي الوراق رفع كافة الاشغالات رئيس حي الوراق

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