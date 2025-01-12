16 يناير.. تأجيل محاكمة متهمين بقتل صديقهم بعد وصلة هزار

قررت محكمة جنايات الطفل بالجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة طالبين بتهمة قتل صديقهم بعد ربطه بحبل، ثم تعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة، لجلسة 16 يناير الجاري.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي أجهزة الأمن بلاغًا عن وصول مراهق متوفى إلى المستشفى، وتبين من التحريات أن المتهمين، "إياد.م" و"محمود.ش"، قاما بربط يدي وأقدام المجني عليه داخل المحل، ثم اعتديا عليه بالضرب، وتركوه ليحاول فك قيوده، ما أدى إلى وفاته. وعندما اكتشفا وفاته، نقلاه إلى المستشفى لكنه وصل جثة هامدة.