انشاء أول محطة إنتاج شتلات القصب بقرية المراشدة في قنا

محافظات
بوابة الفجر

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بوضع حجر الأساس لمشروع محطة إنتاج شتلات القصب بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بالظهير الصحراوي الغربي، علي مساحة 30 فدانًا بجوار صوامع الغلال، لتكون خطوة واعدة نحو تطوير قطاع زراعة قصب السكر بالمحافظة.

شهد الفعالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والمهندس علاء محمود محمد، العضو المنتدب الفني للشركة، والنائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، من بينهم الكيميائي إسماعيل محمد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، والكيميائي جابر رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، والكيميائي أحمد صلحي محمود رئيس قطاعات مصانع سكر دلتا، والمهندس حربي محمود إسماعيل رئيس قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، والمهندس أبو العباس عبد الفتاح مدير مديرية الزراعة، والمهندس صالح إبراهيم بغدادي مدير مديرية الري، والمهندس حسن محمد مدير مديرية التموين، بالإضافة إلى وائل عبد العزيز، والدكتور مازن شقویر، مستشاري هيئة تنمية الصعيد، ومحمد عزت، مدير عام هيئة تنمية الصعيد فرع قنا.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في زراعة القصب بالمحافظة، حيث ستتيح الشتلات المنتجة للمزارعين إمكانية زراعة قصب السكر بجودة أعلى وزيادة في تركيز السكر بالمحصول، موضحا أن هذا سيسهم في تحسين إنتاجية الفدان من حيث الوزن والجودة، مما يعود بالفائدة على المزارعين ويعزز التنمية الزراعية المستدامة.

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