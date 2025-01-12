حملة مكبرة لازاله الاشغالات والباعة الجائلين بمدينة العلمين

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إزالة الاشغالات بالعلمين
إزالة الاشغالات بالعلمين


نظمت مدينة العلمين برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس المدينة حملة مكبرة لازاله الاشغالات والباعة الجائلين وضبط وتنظيم حركة  الشارع بمركز ومدينة العلمين،  بمشاركة  الإدارات المعنية بالمدينة  من مركز العلمين وإدارات  التموين والطب البيطري والصحة وبالتعاون مع قسم المرافق  بمدينة العلمين
حيث تم  رفع  الاشغالات المخالفة ومراجعة التراخيص بالمحلات والاعلانات والكهرباء ورفع مستوى الخدمة.وخاصة بعدد من شوارع المدينة خاصة شارع المدارس وبجوار عدد من مبانى الجهات الحكومية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لإزالة الاشغالات وتيسير حركة المواطنين والسيارات وضبط حركة الشارع مع منع العشوائيات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى بمدن المحافظة 
 
وأوضح اللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين أنه تم رفع أكثر من 53 اشغال،والتحفظ عليها  وكذلك رفع كاوتش تالف وبلدورات ومزروعات تالفه من أمام المحلات التجارية والوحدات السكانية بما يحافظ على الشكل الحضارى اللائق بالمدينة،مع استمرار الحملات لازالة ومنع الاشغالات.

استمرار الحملات الباعة الجائلين الجهات الحكومية الحفاظ على البيئة اللواء خالد شعيب المظهر الحضاري حركة المواطنين

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