تشكيل سموحة ومودرن سبورت في لقاء اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام مودرن سبورت فى السابعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دورى نايل. 


وجاء التشكيل كالاتى: 
حراسة المرمى: الهانى سليمان 
خط الدفاع: بركات حجاج، م
حمد ربيعه، هشام حافظ. عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عبد الكبير الوادي، صامويل امادو، محمود صابر، دوكو دودو، إسلام جابر. 
خط الهجوم: حسام حسن. 


واعلن المدير الفنى لفريق مودرن سبورت عن تشكيل فريقه أيضًا وجاء التشكيل كالاتى: 
حراسة المرمى: جنش 
خط الدفاع: نادر هشام، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، محمود شعبان. 
خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، على زعزع. 
خط الهجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا، محمد اميسى.

ويحتل سموحه المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر بنفس الرصيد.
 

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني

هل تؤثر الزلازل المتتالية على السد الإثيوبي؟ أستاذ استشعار عن بعد يُجيب(فيديو)