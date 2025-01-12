طرح بوسترات أبطال "صفحة بيضا" والعرض قريبًا على ON وWatch iT

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل صفحة بيضا بطولة الفنانة حنان مطاوع البوسترات الفردية لأبطال العمل والذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch it وقناة on.

طرح بوسترات أبطال "صفحة بيضا"

وظهر ابطال العمل في البوسترات الفردية لأبطال مسلسل صفحة بيضا.

موعد عرض مسلسل صفحة بيضا

وطرحت منصة watch it البوستر الترويجي الأول للمسلسل عبر موقع انستجرام، وجاء بتعليق “قريبا على watch it”، وقد قرر القائمون على المسلسل تغيير اسمه من "تقاطع طرق" إلى "صفحة بيضا" مؤخرا.

قصة مسلسل صفحة بيضاء

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.

ابطال مسلسل صفحة بيضا

وجاء مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

أحدث أعمال حنان مطاوع

ويذكر ان الفنانة حنان مطاوع تحضر لمسلسلها الجديد حياة أو موت، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج هاني حمدي وتدور أحداثه في 10 حلقات ومن إنتاج احمد السبكي ويعرض على إحدى المنصات ويشارك فيه كل من: رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، محمد المغربي وآخرين وتدور أحداثه في إطار اجتامعي تشويقي، يعرض في موسم الأوف سيزون والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن ويشارك فيه كل من سامي الشيخ تواصل الشركة التعاقد مع باقي أبطال العمل.