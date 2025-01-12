نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع مدينة مرسى مطروح

محافظات
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الشوارع بمطروح

 قاد نائب محافظ مطروح حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة مرسى مطروح، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بحضور  رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمطروح والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وقد نتج عن الحملة إزالة التندات العشوائية التي أقامتها المحلات على الأرصفة، مما أدى إلى فتح المجال للمارة وتحسين حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات في شارع ليبيا بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة خلال الأيام القادمة، لضمان إزالة كافة الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.

إزالة الاشغالات والتعديات أجهزة الأمن الإشغالات الأجهزة الأمنية الثانوية العسكرية السياحية في مصر

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط أجواء انضباطية هادئة بمطروح

تفاصيل برقية عزاء من السفير الليبي لقبائل مطروح في فقيد عائلة العشيبات

طوارئ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح تشارك في إزالة تراكمات الأمطار

مدينة مرسى مطروح: فرق الطوارئ تواصل عملها برفع تجمعات مياه الأمطار

تعليم مطروح: عدم حيازة الهاتف المحمول أثناء أداء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

المتحدث الإعلامي لمجلس العمد والمشايخ بمطروح: "مصر هي جابر الخيمة للوطن العربي"

اليوم الثاني على التوالي توافد المهنئين بعيد الميلاد المجيد

مدير تعليم مطروح تجتمع بمديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

يلا شوت الآن.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلا شوت كلاسيكو الأرض.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع مشاهدة الآن في كأس السوبر الإسباني

"ليس كل ذكر يصلح أن يكون رجل "تعرف على معنى الرجولة في الإسلام

عاجل.. مفاجأة جديدة في صفقة الأهلي مع إيفرتون

الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

الأنبا بولا: قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني