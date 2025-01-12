نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع مدينة مرسى مطروح

قاد نائب محافظ مطروح حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة مرسى مطروح، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمطروح والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وقد نتج عن الحملة إزالة التندات العشوائية التي أقامتها المحلات على الأرصفة، مما أدى إلى فتح المجال للمارة وتحسين حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات في شارع ليبيا بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة خلال الأيام القادمة، لضمان إزالة كافة الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.