نيقولا معوض ووفاء عامر وهالة فاخر وعزت زين ينضمون لـ مسلسل "ضلة حيطة" لـ ياسمين صبري

بالأسماء.. قائمة أبطال مسلسل "ضل حيطة" لـ ياسمين صبري في رمضان 2025

الفجر الفني
ياسمين صبري
ياسمين صبري

تواصل النجمة ياسمين صبري تصوير مسلسل "ضل حيطة"، المكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع أبطال العمل وضمت قائمة المسلسل بجانب ياسمين صبري كل من، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

 

 

 

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخرًا في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

والجدير بالذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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