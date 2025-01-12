لجنة الشباب تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من المتدربين في دبلومة إدارة المشروعات الاحترافية PMP ضمن مبادرة "من الشباب للشباب"

نظمت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس محمد الواضح، احتفالية لتخريج الدفعة الثانية من المهندسين المتدربين في دبلومة إدارة المشروعات الاحترافية (PMP). يأتي هذا الحدث ضمن مبادرة "من الشباب للشباب"، وبحضور المهندس الاستشاري أحمد السيد، المحاضر الدولي المعتمد، الذي قدّم الدورة تطوعًا، والمهندس أحمد سعداوي، وكيل اللجنة، والمهندس محمد الحسيني، مقرر مساعد اللجنة، بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، والمهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد.

في كلمته، هنأ المهندس طارق النبراوي المتدربين، مشيرًا إلى أن التدريب يمثل ركيزة أساسية لاستكمال التعليم الهندسي، وهو ما تسعى النقابة إلى تعزيزه رغم التحديات. وأكد على أهمية تأهيل المهندسين علميًا وعمليًا، مشددًا على التزام النقابة بمبادرة تدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشروعات الاحترافية (PMP). كما أعرب عن شكره للمهندس الاستشاري أحمد السيد لدوره التطوعي في دعم المهندسين.

من جانبه، أشار المهندس محمود عرفات إلى أهمية التدريب في إعداد مهندس كفء يلبي متطلبات سوق العمل المصري والعربي. وأشاد بالتعاون بين شُعب ولجان النقابة لدعم ملف التدريب، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على الدبلومة يعكس وعي المهندسين بأهمية التطوير المهني.

كما أعرب المهندس كريم الكسار عن فخره بجهود النقابة في تأهيل أعضائها، معتبرًا أن تدريب 10 آلاف مهندس سيكون إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2025.

بدوره، أوضح المهندس محمد الواضح أن مبادرة "من الشباب للشباب" تهدف إلى تأهيل المهندسين لسوق العمل. وأشار إلى أن العدد الكبير من المتقدمين للتدريب، والذي تجاوز 4 آلاف مهندس، يعكس نجاح المبادرة، ودعم هيئة مكتب النقابة ومجلسها الأعلى.

في ختام الاحتفالية، أعرب المهندس الاستشاري أحمد السيد عن سعادته بالتفاعل الكبير من المتدربين خلال الدورة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لإثراء سوق العمل وتحسين فرص المهندسين.

شهد الحفل تكريم المحاضر الدولي أحمد السيد بدرع تقديري لمساهمته التطوعية، وتوزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين، وسط أجواء من الفخر والإنجاز.

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