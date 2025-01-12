عودة الحركة المرورية بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية، انقلاب سيارة سوزوكي قبل مدخل دندنا في طوخ وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، قد تلقت بلاغًا يفيد حادث انقلاب سيارة سوزوكي  على الطريق الزراعي قبل مدخل دندنا طوخ وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى رفع السيارة عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

ولم يسفر الحادث عن وجود مصابين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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