بالإكراه..حبس 3 أشخاص بسرقة مركبة توك توك من شخص في كرداسة

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة توك توك وهاتف محمول من أحد الأشخاص كرهًا عنه في كرداسة.

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة توك توك وهاتف محمول من أحد الأشخاص كرهًا عنه في كرداسة

سرقة مركبة توك توك كرها

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقة (مركبة "توك توك" - هاتف محمول) من أحد الأشخاص كرهًا عنه بدائرة مركز شرطة كرداسة

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل "سيىء النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) تم ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق

