الزمالك يفوز على بلاك بولز بثلاثية مقابل هدف ويتأهل لدور الثمانية



نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق بلاك بولز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق حسام أشرف، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.



فيما نجح حسام أشرف في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 54 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد صناعة من مصطفى شلبي.

ونجح فريق بلاك بولز في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.



وجاء الهدف الثالث للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 83 من أحداث اللقاء، بعد تمريرة رائعة من محمود عبد الرازق شيكابالا.

وبهذا الفوز نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

