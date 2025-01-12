قنا أول التربية الخاصة وثاني الفنون البيئية بالموسيقى

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بوابة الفجر

تواصل مديرية التربية والتعليم. بقنا اقتناص مراكز متقدمة في مسابقات التربية الموسيقية وتحرز المركز الأول في منافسات مدارس التربية الخاصة والمركز الثاني في مسابقة الفنون البيئية على مستوى الجمهورية حسب ما أعلنه مكتب الأستاذة عبير عدلي مستشار مادة التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم.

أشاد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بما حققه توجيه عام التربية الموسيقية بإشراف سومية عبد الفتاح مدير عام الأنشطة التربوية، وتنفيذ وإعداد ريم عفت موجه التربية الموسيقية وأعضاء التوجيه بالمديرية وإدارة قنا التعليمية والأخصائيين المشرفين على الأعمال المشاركة بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع.

كما وجه مدير تعليم قنا التهنئة إلى الطلاب الفائزين، وأكد أن هذه المراكز المحققة ثمرة مجهود وعمل أخلص فيه نماذج متميزة من الإدارة التعليمية والتوجيه الفني وكذلك أسر آمنت بدور الأنشطة التربوية في إستيعاب ميول ومواهب الطلاب وتحفيزهم نحو التعلق بالمدرسة واعتياد التميز المهاري والعلمي.


 

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