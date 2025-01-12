عاجل - صفقة غزة 2025.. بايدن ونتنياهو يتحدثان عن هذا الأمر

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نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أكسيوس قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بحثا هاتفيا وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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