عاجل - ترامب يهدد حركة حماس بشأن صفقة غزة 2025.. ماذا قال؟

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الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب قال إن دونالد ترامب هدد حماس بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تقبل بصفقة غزة، والثمن الذي قد تدفعه حماس هو أن الولايات المتحدة ستمكن إسرائيل من القضاء على ما تبقى منها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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