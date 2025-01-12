فينيسيوس ومبابي يقودان تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تشكيل الفريق استعدادا لخوض المواجهة النارية أمام غريمه التقليدي برشلونة، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بدولة السعودية، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر، أن تقام المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإسباني جيسوس جيل مانزانو.

وجاء تشكيل ريال مدريد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

▪︎خط الدفاع: ميندي -أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.

▪︎خط الوسط: إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

▪︎خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

يمكنكم مشاهدة مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بشكل مجاني عبر قناة Mbc Masr 2 المفتوحة، بالإضافة إلى أنه سيتم نقله أيضًا عبر شبكة قنوات SSC SPORTS.

