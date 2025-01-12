عاجل - مفاجآت مدوية خلال الأسبوع المقبل بشأن حالة الطقس.. تعرف على التفاصيل ودرجات الحرارة

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مفاجآت مدوية خلال
مفاجآت مدوية خلال الأسبوع المقبل بشأن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 12 يناير 2025 وحتى الجمعة 17 يناير 2025. وتشير التوقعات إلى طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مع برودة شديدة ليلًا تصل لحد الصقيع في بعض المناطق. كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

ملامح الطقس العام خلال الأسبوع

  • نهارًا: طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • ليلًا: شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
  • شبورة مائية: كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
  • فرص الأمطار: ضعيفة وتقتصر على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع

الأحد 12 يناير 2025

المنطقةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى2112
الوجه البحري2112
السواحل الشمالية2110
شمال الصعيد2106
جنوب الصعيد2411

الإثنين 13 يناير 2025

المنطقةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى2212
الوجه البحري2212
السواحل الشمالية2110
شمال الصعيد2305
جنوب الصعيد2712

الثلاثاء 14 يناير 2025

المنطقةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى2312
الوجه البحري2312
السواحل الشمالية2211
شمال الصعيد2407
جنوب الصعيد2812

الأربعاء 15 يناير 2025

المنطقةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى2112
الوجه البحري2112
السواحل الشمالية2110
شمال الصعيد2407
جنوب الصعيد2912

الخميس 16 يناير 2025

المنطقةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى2111
الوجه البحري2111
السواحل الشمالية2010
شمال الصعيد2206
جنوب الصعيد2812

الجمعة 17 يناير 2025

المنطقةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى2010
الوجه البحري2010
السواحل الشمالية1909
شمال الصعيد2005
جنوب الصعيد2511

تحذيرات هيئة الأرصاد

  • ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة.
  • ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر لتجنب البرودة الشديدة.
  • متابعة تحديثات النشرة الجوية بشكل دوري للتعرف على أي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

وسيشهد الأسبوع المقبل طقسًا مستقرًا إلى حد كبير مع برودة ملحوظة ليلًا. وستكون درجات الحرارة معتدلة نهارًا على معظم المناطق، مما يجعل الظروف الجوية مناسبة لمعظم الأنشطة اليومية. ومع ذلك، تظل الشبورة المائية والأجواء الباردة ليلًا من أبرز التحديات التي يجب الانتباه إليها.

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