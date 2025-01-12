بعد استقرار الأحوال الجوية.. بيراميدز يغادر أنجولا في طريق العودة إلى القاهرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الأراضي الأنجولية الآن، في طريق العودة إلى القاهرة، عقب هبوط اضطراري تعرضت له طائرة الفريق، فجر اليوم، الأحد، بسبب الاضطرابات الجوية.

وينتظر وصول البعثة إلى القاهرة، صباح غد الاثنين، حيث تستغرق رحلة العود أكثر من 10 ساعات، على أن تتوقف البعثة ترانزيت في نيجيريا.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادي، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا، في أنجولا بهد سجله مروان حمدي.
 

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