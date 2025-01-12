عاجل - أمريكا في خطر بسبب ظاهرة جوية مرعبة.. ماذا سيحدث؟

في الوقت الذي يسعى فيه رجال جهاز إطفاء لوس أنجلوس للسيطرة على الحرائق المستمرة منذ نحو 5 أيام، ظهرت تحذيرات جديدة، تؤكد أن النيران ستشتعل بسبب الرياح القوية التي ستكون ذروتها الثلاثاء المقبل وستؤدي إلى انتشار النيران بصورة أكبر تقضي على الأخضر واليابس، مؤكدين أن تلك الحرائق ستستمر حتى الأربعاء المقبل، وفق ما جاء بقناة «القاهرة الإخبارية».

الأحوال الجوية لا تبشر بانتهاء الحرائق

وبحسب تقرير قناة «القاهرة الإخبارية»، فقد حذَّر جهاز إطفاء لوس أنجلوس من الأحوال الجوية في ولاية كاليفورنيا خلال الأسبوع الجاري، إذ يتوقع أن تستمر الحرائق حتى يوم الأربعاء على الأقل وسنشهد الرياح الأقوى يوم الثلاثاء.

وحذر رئيس إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، أنتوني مارون، من ظروف الطقس التي وصفها بأنها «خطيرة» وأنها ستستمر حتى الأربعاء، مع توقع هبوب رياح «سانتا آنا» القوية.

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلًا في الساعة، ما يبقي خطر الحرائق مرتفعًا حتى يوم الأربعاء، وأبقت السلطات تحذيرات العلم الأحمر سارية بسبب الظروف الجوية والجفاف المستمر.

رياح سانتا آنا

وبحسب بيان جهاز الإطفاء الأمريكي فإن رياح سانتا آنا هي رياح جافة وهي ظاهرة جوية فريدة في المنطقة، تزيد من احتمالات اندلاع الحرائق وتوسع نطاق الدمار.

وشدد على أن تلك الرياح تساهم في خلق ظروف مثالية لنشوب حرائق الغابات نتيجة لجفافها الشديد، كما تؤدي إلى انتشار النيران بشكل أسرع وأكثر خطورة، ما يجعل جهود الإطفاء أكثر تعقيدًا وتحديًا.

السيطرة على حرائق كاليفورنيا

وفي محاولة للسيطرة على حرائق كاليفورنيا، ألقت الطائرات المياه ومثبطات الحرائق على المناطق الوعرة في محاولة للحد من انتشار الحريق، وتمكنت الفرق الأرضية من حماية بعض المنازل رغم احتراق أخرى.

وصرح تود هوبكنز، مسؤول إدارة الإطفاء في كال فاير، بأن الحريق امتد على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان وتم احتواء 11% منه فقط، بينما يواصل تقدمه نحو أحياء راقية مثل برينتوود ووادي سان فرناندو.

وقدرت شركة AccuWeather الأضرار الاقتصادية بما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار، ما ينذر بارتفاع تكاليف التأمين على الممتلكات.