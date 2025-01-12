مانشستر يونايتد يطيح بـ أرسنال ويتأهل للدور الرابع بكأس إنجلترا

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز على نظيره أرسنال، بركلات الجزاء الترجيحية.

ملخص مواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد

وانتهى الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الإمارات معقل الجانرز، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح المان يونايتد أولى أهداف اللقاء عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 52 من زمن المباراة، من صناعة زميله جارناتشو.

وأشهر آندي مادلي حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي ديوجو دالوت ظعير مانشستر يونايتد في الدقيقة 61.

ثم عادل أرسنال النتيجة في الدقيقة 63، عن طريق مدافعه البرازيلي جابرييل ماجاليس.

وأضاع الجانرز ركلة جزاء في الدقيقة 72، عن طريق لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد.

مواجهة مانشستر يونايتد القادمة

يستعد المان يونايتد لخوض مواجهة سهلة نسبيا أمام نظيره ساوثهامبتون، يوم الخنيس القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

