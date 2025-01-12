عاجل - موعد برامون عيد الغطاس 2025.. كم يوما صيام؟

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أجواء الفرح التي بدأت بعيد الميلاد المجيد، يوم السابع من يناير الجاري، إذ تستعد للاحتفال بعيد الغطاس 2025 أول الأعياد السيدية الكبرى بعد عيد الميلاد المجيد.

موعد برامون عيد الغطاس 2025

وبالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الغطاس 2025 يتساءل الأقباط حول موعد برامون عيد الغطاس والذي يعد من أيام الصوم في الكنيسة ويخص عيدي الميلاد والغطاس فقط.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس 2025 يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير الجاري ليأتي البرامون هذا العام يومي 17 و18 يناير الموافقين الجمعة والسبت وفقا لما أوضحته الكنيسة عبر موقعها.

ما هو برامون عيد الغطاس؟

والبرامون هو اليوم السابق للعيد وهو أيضا استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، وَيُصَام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويُصَلَّى حسب الطقس السنوي للكنيسة.

وبحسب ما أوضحته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، إذا جاء العيد يوم الاثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان دون انقطاع؛ لكن لا يؤكل فيهما السمك، بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس 2025

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس 2025 في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية في هذا العيد إذ يبدأ القداس منذ مساء يوم السبت 18 يناير وحتى الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير بطقس خاص يتميز به هذا العيد وسط حضور عدد من الأساقفة العموم والآباء الكهنة والمصلين.

وتحتفل الكنيسة بعيد الغطاس المجيد لثلاث أيام من 11 - 12 - 13 طوبة (عيد عرس قانا الجليل)، وتؤدَّي فيها الصلوات بالطقس الفرايحي ويمنع فيها الصوم الانقطاعي.