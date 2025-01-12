جماهير الزمالك تحتفل مع اللاعبين بالفوز على بلاك بولز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرصت جماهير الزمالك الموجودة باستاد القاهرة الدولي على الاحتفال مع اللاعبين بالفوز على  بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.


وتأهل الأبيض لدور الثمانية، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة، في حين توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.
 

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