فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد المساعدات الإغاثية البرية لقطاع غزة

السعودية
بوابة الفجر


تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي تم تسليمها مسبقًا للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية، تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة عبر المنافذ البرية الأردنية؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
واطلع الفريق على الإجراءات التي تتخذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكد من سير عمليات التوزيع بشكل سلس وآمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمرارًا للجهود المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن

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