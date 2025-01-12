بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن صفقة غزة
قال البيت الأبيض، الأحد، إن الرئيس جو بايدن بحث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيًا، مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن "بايدن أكد في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو على ضرورة وقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن فورًا، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي سيتيحها وقف القتال بموجب الاتفاق".
من ناحيته، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن "نتنياهو بحث مع بايدن مفاوضات تحرير الرهائن في غزة وأطلعه على التقدم في المحادثات".
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