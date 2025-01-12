التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي ضد الجيش في بنين

السعودية
بوابة الفجر

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع في بنين واستهدف موقعًا للجيش في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصًا وإصابة عدد آخر بجروح.
ووصف معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الهجوم بالعمل الجبان والمستهجن، داعيًا إلى وضع حد لهذه الأعمال الشنيعة، مؤكدًا تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع سلطات بنين في جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأعرب الأمين العام عن صادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب بنين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين

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