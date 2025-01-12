طرح محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية للبيع بمدينة النوبارية الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (13م2: 64م2)، و5 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (31م2: 66م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 16/2/2025.

وأوضح جهاز مدينة النوبارية الجديدة في بيان له، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في دخول المزاد، ويمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.



وقام المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية، بزيارة تفقدية لمحطة تنقية مياه الشرب بالنوبارية، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية إمدادات المياه بجودة عالية، والتي تأتي بالتزامن مع السدة الشتوية.



وخلال الزيارة، تفقد السماليجي، أعمال الصيانة الجارية في المحطة، والتي تشمل أعمال صيانة المروقات وعنبر الطرد الخاص بالمحطة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان وصول المياه إلى جميع المستهلكين بجودة كاملة دون أي انقطاع أو تأثير سلبي على الخدمة.



كما شملت جولة رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، زيارة محطات رفع الصرف الصحي بالأحياء المختلفة في المدينة، حيث تفقد بيارات الصرف الخاصة بمحطات الرفع، وشدد على أهمية التطهير الدوري للبيارات لضمان كفاءتها ومنع أي انسداد قد يؤدي إلى مشكلات بيئية أو صحية.



كما تابع المهندس أشرف السماليجي، تشغيل المولدات الكهربائية بالمحطات، للتأكد من جاهزيتها التامة واستعدادها للتشغيل في حالة حدوث أي طوارئ قد تؤثر على استمرارية الخدمة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذه المعدات في أفضل حالة لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين في حالات الطوارئ.