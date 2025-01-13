بعد تحريرها.. ماذا تعرف عن مدينة أم روابة السودانية؟

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القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية - الفجر

مدينة أم روابة.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت الوسائل السودانية أن مدينة أم روابة تحررت على يد القوات المسلحة السودانية.


مدينة أم روابة

 

هي مدينة تقع في ولاية شمال كردفان السودانية، وتعتبر مركزًا تجاريًا هامًا وسوقًا رئيسيًا للحبوب الزيتية والكركديه.

المدينة التي تُلقب بـ "عروس النيم" لكثرة أشجار النيم بها، تعد ملتقى طرق حيوية تربط مناطق غرب السودان وجنوب كردفان بالعاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان.

تأسست أم روابة في عام 1912، بعد تشييد خط سكة حديدية ليربط الخرطوم بمدينة الأبيض وكانت بمثابة مركز إداري وتجاري مهم خلال فترة الحكم الثنائي، حيث تم نقل الإدارة من بلدة التيارة إليها، حيث تخضع لتخطيط عمراني دقيق شمل شوارع رئيسية ومنازل من الطوب الأحمر.

من الناحية الاقتصادية، يعتمد معظم سكان المدينة على الزراعة والرعي، حيث تزرع محاصيل مثل السمسم والفول السوداني والذرة، بالإضافة إلى تربية الماشية.

كما تحتوي المدينة على عدد من المصانع الصغيرة مثل معاصر الزيوت ومصانع الصابون والحلوى.

أم روابة تتمتع بمناخ شبه جاف مع موسم مطير يستمر من مايو حتى أكتوبر.

أيضا تعد من أبرز المناطق التي تساهم في الاقتصاد الزراعي السوداني بفضل أراضيها الخصبة وشبكات المياه الجوفية التي تدعم الأنشطة الزراعية.

تسهم المدينة في قطاع التعليم والصحة والنقل، حيث توفر خدمات متعددة لسكانها وتركز على تطوير مشروعات زراعية وصناعية، ومع طموحاتها في التطوير، تبقى أم روابة مدينة حيوية ومؤثرة في الاقتصاد السوداني.

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