عجل هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة نجلها في قرية الشناوية ببني سويف

شهدت قرية الشناوية بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا تسبب في مصرع سيدة وإصابة شاب بجروح مختلفة، إثر مهاجمة عجل هائج لهما في شوارع القرية، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الأهالي.

وتعود الواقعة إلى هروب عجل من أصحابه أثناء محاولة ذبحه، حيث أصبح هائجًا وهاجم المارة بشكل عشوائي، ما أدى لمصرع سيدة تدعى "نفلان ونيس"، التي تعرضت لهجوم العجل أثناء جلوسها أمام منزلها، وإصابة نجلها "صبري شحاتة" بكسور وسحجات مختلفة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استمرت حالة الفزع في القرية لعدة ساعات، حيث طارد العجل الهائج الأهالي، مما دفع خمسة من شباب القرية إلى التدخل لإنهاء الموقف، وبعد مطاردة استمرت نحو ثلاث ساعات، تمكن الشباب من محاصرة العجل داخل منزل السيدة المتوفاة، وبشجاعة كبيرة، تمكنوا من السيطرة عليه وذبحه، معرضين أنفسهم للخطر من أجل حماية الأهالي ومنع وقوع المزيد من الضحايا.

الحادث أثار حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين أشادوا بشجاعة الشباب الذين واجهوا الموقف بحكمة وسرعة، وتم نقل جثمان السيدة الراحلة إلى مشرحة المستشفى، بينما يُواصل الشاب المصاب تلقي العلاج اللازم.