بعد طرح البرومو التشويقي.. مسرحيه "البقاء للأصيع" sold out





بعد طرح البرومو التشويقي لمسرحيه "البقاء للأصيع" وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه تم حجز جميع تذاكر المسرحيه طوال مده عرضها فالفتره من ١٢ يناير _١٦ يناير تحت شعار sold out وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض لعام ٢٠٢٥ برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.





مسرحية البقاء للأصيع

كما قد وصل ابطال العمل اليوم إلى "الرياض" للتحضير للبروفات النهائية للعمل استعداد لعرض المسرحية بعد عمل العديد من البروفات بالقاهرة.

وقد ظهر بالإعلان عدد من أبطال المسرحية، وهم: هشام ماجد، شيكو، محمد أوتاكا، أوس أوس، أمام سفح الأهرامات يعلنون الذهاب في بعثة إلى الفضاء بعد دمار كوكب الأرض بسبب نيزك، وسط العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة المسرحية كل من أحمد فتحي، مي كساب، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومروه أنور وكامبا ومن إنتاج creations صلاح الجهيني ومحمد نصار، إخراج محمد أوتاكا