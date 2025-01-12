سقوط مندوب شحن بقبضة رجال تموين الفيوم بحوزته 88 قطعة آثرية

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أمن الفيوم
أمن الفيوم

تمكنت حمله تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، برئاسة هشام سعيد وكيل المكتب الفني بالمديرية ومفتشين المديريه بإشراف سامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم من ضبط سيارة ملاكي محملة بمجموعة من التماثيل، يشتبه فى أثريتها، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدينه دمو بدائرة محافظه الفيوم.

 

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم  تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بقيام حمله تموينة من مديرية التموين حال تمركزها بكمين بطريق اسيوط الصحراوي الغربي من ضبط كمية من التماثيل محملة داخل 2 كرتونه بداخل سيارة ملاكي سوزوكي، وذلك حال تواجدها بإحدي الأكمنه بطريق اسيوط الصحراوي الغربي.

حيث تمكنت الحمله، من ضبط سيارة ملاكي ماركة "سوزوكي "رقم 462 لوحات معدنيه تحمل احرف "ص. س ل" يقودها المدعو ايهاب.س م.م.م، 39سنه، مقيم بحي الجماليه بمحافظه القاهره،  


وعُثر بداخل السيارة على  كرتونه بداخله (2 قطعه حجرية كبيرة الحجم به نقوش حجيرة يشتبه بأنه تكون أثرية، وضبط كرتونه أخري بداخلها 86 تمثال صغير الحجم يشتبه أن تكون اثريه، لتكون مجموعها 88 قطعة أثرية.

وبسؤال السائق أفاد بأنه مندوب شحن مسؤل عن توصيل انتيكات للمحافظات، مشيرا بأنه قام بإستلام الأنتيكات من أحد الاشخاص، لتوزيعها علي التجار في محافظه بني سويف، وتم التحفظ علي المضبوطات والسائق وعرضهما علي النيابه العامة وحبس السائق على ذمة التحقيقات.

وأفاد مصدر مسئول بأن جهات التحقيق أقرت بندب لجنه من الأمين العام للآثار بالفيوم لمعاينة التماثيل وإعداد تقرير عن مدى أثرية المضبوطات من عدمه، وكلفت النيابه وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار بالفيوم بالتحري حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 302 جنح مركز الفيوم لسنة 2025 وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

 

 

 

 

 

ضبط قائد سيارة قام بطمس لوحاتها المعدنية بالفيوم

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