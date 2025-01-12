تصل لـ 83 ألف جنيه.. أسعار عمرة رجب وشعبان للمعلمين ومرافقيهم

أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، تفاصيل التقدم لأداء عمرة رجب وشعبان لعام 1446 هـ/ 2025 م.

أسعار باقات عمرة رجب وشعبان



أولًا: مستوى أول طيران (5 نجوم)

- تسكين ثنائي: (العضو 73 ألف جنيه - المرافق 82 ألف جنيه).

- تسكين ثلاثي: (العضو 62 ألف جنيه - المرافق 71 ألف جنيه).

- تسكين رباعي: (العضو 56 ألف جنيه - المرافق 65 ألف جنيه).

ثانيًا: مستوى ثاني طيران (4 نجوم)

- تسكين ثنائي: (العضو 51 ألف جنيه - المرافق 60 ألف جنيه).

- تسكين ثلاثي: (العضو 42 ألف جنيه - المرافق 51 ألف جنيه).

- تسكين رباعي: (العضو 37 ألف جنيه - المرافق 46 ألف جنيه).

ثالثًا: مستوى ثالث طيران (3 نجوم)

- تسكين ثنائي: (العضو 40 ألف جنيه - المرافق 49 ألف جنيه).

- تسكين ثلاثي: (العضو 34 ألف جنيه - المرافق 43 ألف جنيه).

- تسكين رباعي: (العضو 31 ألف جنيه - المرافق 40 ألف جنيه).

البنود التي يغطيها الاشتراك

1- السفر على خطوط مصر للطيران أو الخطوط السعودية.

2- الإقامة في الفنادق الآتية:

المستوى الأول:

- الإقامة بمكة 5 ليالي: فندق سويس المقام (بالإفطار) علي ساحة الحرم.

- الإقامة بالمدينة 4 ليالي: دار الايمان الحرم (بالإفطار).

- وسيلة السفر: طيران القاهرة - جدة/ العودة: المدينة المنورة - القاهرة.

المستوى الثاني:

- الإقامة بمكة 5 ليالي: فندق الماسة جراند.

- الإقامة بالمدينة 4 ليالي: فندق إعمار إيليت أو جراند بلازا.

- وسيلة السفر: طيران القاهرة - جدة/ العودة: المدينة المنورة - القاهرة.

المستوى الثالث:

- الإقامة بمكة 5 ليالي: فندق بدر الماسة.

- الإقامة بالمدينة 4 ليالي: فندق السرايا طابا أو مجموعة الإيمان.

- وسيلة السفر: طيران القاهرة - جدة/ العودة: المدينة المنورة - القاهرة.

2- الانتقالات الداخلية بسيارات مكيفة فاخرة حديثة.

3- تنظيم المزارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

4- تيسير نقل الأمتعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ومنها إلى مطار المدينة عند العودة.

5- مدة الرحلة 5 أيام 4 ليالي بالمدينة المنورة و6 أيام 5 ليالي بمكة المكرمة.

6- السفر على أفواج وفقًا لظروف حجز الطيران والفنادق والتأشيرات خلال شهري رجب وشعبان 1446 هـ/ 2025 م، والأولوية بأسبقية الحجز.

المستندات المطلوبة

يرفق بالطلب المستندات التالية:

- إيصال إيداع الاشتراك في حساب صندوق التامين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية حساب رقم ۳۰/۱۹٦۰۰۰۰۰۱۲ بنك القاهرة - عدلي.

- جواز السفر لا تقل مدة سريانه عن سنة.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء ويدون الاسم على الصور وتوضع داخل مظروف صغير يحمل اسم صاحبه + صورة بطاقة عضوية النقابة + صورة بطاقة الرقم القومي.

- الأطفال يتم محاسبتهم: (أقل من عامين 16 ألف جنيه - من عامين إلىى 12 عامًا 31 ألف جنيه).

7- على كل عضو أن يتقدم بطلب عن نفسه وعن مرافقيه لسلامة ترتيب الأفواج.

8- لا يجوز الاعتذار عن عدم الاشتراك في الرحلة متى انتهى الصندوق من اتخاذ الإجراءات الخاصة بترتيبات السفر وتحديد الكشوف الرسمية تمهيدًا للحصول على التأشيرات والحجز للسفر.

9- لا يجوز للمعتمر المبيت خارج الفندق أو طلب جواز السفر خلال الإقامة بمكة المكرمة أو المدينة.

10- لا يجوز للعضو أو المرافقين الرجوع على الصندوق في حالة تخلفهم عن السفر، كما لا يجوز للعضو أو المرافقين التخلف عن العودة.

11- لا يجوز للعضو أو مرافقيه الخروج عن القواعد المتبعة وعليهم أن يعملوا على إنجاح العمرة والسلوك المشرف بما يتفق مع كرامة المعلم والمهنة.

12- على العضو المشترك في العمرة الاطلاع على هذه الشروط والالتزام الكامل بما جاء بها.

13- ُيحرم من العمرة مستقبلًا كل من يخالف الشروط مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمخالفة.

14- العضو أو المرافق الذي في سن التجنيد عليه إحضار تصريح سفر من التجنيد وتقديمه ضمن المستندات.

15- التقديم يتم عن طريق النقابات الفرعية أو النقابة العامة.

16- يتم احتساب سعر صرف الريال بـ 13.5 جنيه، واي زيادة تطرأ على سعر الصرف يتحملها المعتمر وأيضًا تم احتساب سعر تذكرة السفر بسعر 16 ألف جنيه وفي حالة الزيادة قبل الطيران يتحمل المعتمر هذه الزيادة.

17- الالتزام بتحديد حجز الغرف ولا يجوز التعديل بعد إخطار الشركة.

18- الأولوية للمعتمر أول مرة عن طريق الصندوق علمًا بأن الأولوية بأسبقية الحجز.