الأردن يوافق على قرار يستفيد منه أكثر من مليون لاجىء سوري

وافقت السلطات الأردنية على السماح للمواطنين السوريين المقيمين داخل الأراضي الأردنية والذين لا يحملون وثائق رسمية بمغادرة البلاد.

وقالت سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان إن الموافقة جاءت نتيجة لجلسة المباحثات التي عقدت بين وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وأكد بيان للسفارة السورية في عمان أن موافقة الأردن على السماح للمواطنين السوريين الذين لا يحملون وثائق رسمية سورية بمغادرة البلاد يتم بموجب "البطاقة الأمنية" وهي "وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية".

وشددت السفارة الأردنية على أنه سيتم عودة السوريين المقيمين في الأردن عبر المنافذ الأردنية "دون الحاجة لاستخراج تذكرة مرور من السفارة".

وقبل أيام استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برفقة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في العاصمة الأردنية عمان في أول زيارة رسمية.

وناقش الاجتماع القضايا الأساسية والاستراتيجية وخارطة الطريق لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.

