أبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن والمحافظات المصرية

توقعات الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025 في مصر: أجواء معتدلة مع فرص أمطار خفيفة توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن يسود اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة على معظم أنحاء البلاد خلال النهار. وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى ستكون 21 درجة مئوية، وسط أجواء شتوية دافئة.

وفيما يتعلق بأحوال الطقس بشكل عام، من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الوجه البحري بعض الأمطار الخفيفة. كما ستظل الشبورة المائية هي الظاهرة الأبرز في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

توقعات الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025 في مصر: أجواء معتدلة مع فرص أمطار خفيفة.. الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أن الأجواء اليوم ستكون نتيجة لامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيؤدي إلى زيادة سطوع أشعة الشمس خلال النهار. وقد شهدت الأيام القليلة الماضية منخفضًا جويًا في الطبقات العليا من الجو، مما ساعد على سقوط أمطار على بعض المناطق، بينما سيستمر التأثير الإيجابي لهذا المرتفع الجوي في تحسن الأجواء اليوم.

من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا، بحيث تكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى ثلاث درجات. وستظل الرياح معتدلة في معظم المناطق، مما يزيد من شعور الراحة العامة في الجو.

أبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن والمحافظات المصرية:

- القاهرة: العظمى 21، الصغرى 12

- الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 10

- شرم الشيخ: العظمى 24، الصغرى 13

- أسوان: العظمى 24، الصغرى 12

- سيوة: العظمى 20، الصغرى 8

توقعات الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025 في مصر: أجواء معتدلة مع فرص أمطار خفيفة.. تستمر الأجواء المعتدلة بشكل عام خلال اليوم، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار في بعض المناطق الشمالية، لكن لن تكون لها تأثيرات كبيرة على حركة المرور أو الأنشطة اليومية.