مات على طاعة في بيت من بيوت الله.. وفاة معلم أثناء صلاة المغرب ببني سويف

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محمد سعد بهنساوي
محمد سعد بهنساوي

شهد مسجد الشيخ عبد القادر بمدينة سمسطا بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، واقعة مؤثرة، حيث توفي معلم أثناء سجوده في الركعة الثانية من صلاة المغرب.

 

وكان المعلم الراحل، ويدعى محمد سعد بهنساوي، قد توجه كعادته إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، إلا أن القدر اختاره أثناء سجوده في الركعة الثانية، في البداية، ظن المصلون أنه قد أغشي عليه أو فقد وعيه، فبادروا لمحاولة إفاقته، ولكن سرعان ما تبين أنه قد فارق الحياة.

 

وأفاد شهود العيان الذين حضروا الواقعة أن "محمد سعد بهنساوي" كان شخصية محبوبة بين أهالي مدينة سمسطا، مشيرين إلى أنه عُرف بحسن خلقه وحرصه الدائم على أداء الصلوات في المسجد بانتظام.

 

وأضاف الأهالي أن وفاته أثناء السجود من معالم حُسن خاتمة يتمناها الكثيرون، خاصة وأنه فارق الحياة وهو في حالة عبادة وخشوع بين يدي الله، وعبّر الجميع عن حزنهم العميق لفقدان شخصية تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفوه.

 

تم نقل جثمان الفقيد إلى منزله، استعدادًا لتشييع جنازته بمشاركة أعداد كبيرة من أهالي المدينة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرته.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بحزن شديد، داعين الله أن يتغمده برحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن تكون ظروف وفاته موعظة للجميع، تعكس قيمة حسن الخاتمة وأهمية الاستعداد للقاء الله في أي لحظة.

 

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