درجات الحرارة المتوقعة اليوم

حالة الطقس اليوم في مصر.. أجواء معتدلة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مصر، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أجواء معتدلة خلال النهار في معظم المناطق. وأشارت الهيئة إلى أن القاهرة الكبرى ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 21 درجة مئوية، مع طقس شتوي دافئ نهارًا.. حالة الطقس اليوم في مصر.. أجواء معتدلة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

الأرصاد الجوية

على صعيد فرص سقوط الأمطار، توقعت الأرصاد الجوية أن تكون خفيفة وغير مؤثرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. كما تظل الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم في مصر.. أجواء معتدلة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وفيما يتعلق بالتغيرات الجوية، أوضحت الهيئة أن الأيام الماضية شهدت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما تسبب في سقوط أمطار على شمال البلاد وبعض المناطق الأخرى. ومع امتداد مرتفع جوي بدءًا من اليوم، ستزداد فترات سطوع الشمس خلال النهار، وستشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات فوق المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

أضافت الهيئة أن الرياح ستكون معتدلة اليوم، مما يعزز شعور الدفء. كما أكدت أن تأثير السحب على فرص سقوط الأمطار محدود للغاية، باستثناء بعض المناطق الشمالية الشرقية التي قد تشهد أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة دون تأثير كبير.

أبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



- القاهرة: العظمى 21، الصغرى 12

- الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 10

- شرم الشيخ: العظمى 24، الصغرى 13

- أسوان: العظمى 24، الصغرى 12

- الغردقة: العظمى 24، الصغرى 13

تأتي هذه الأجواء كفرصة للاستمتاع بنهار دافئ وسماء صافية في معظم أنحاء الجمهورية، مع التحذير من الشبورة المائية صباحًا في بعض المناطق.





ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع أجواء مشمسة بسبب تأثير مرتفع جوي

صرّحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأن الأيام الماضية شهدت تساقط أمطار متفاوتة الشدة في معظم محافظات الجمهورية، بما في ذلك مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وأوضحت أن هذا الوضع كان ناتجًا عن تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا.