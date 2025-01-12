برشلونة يقسو على ريال مدريد برباعية في الشوط الأول من نهائي كأس السوبر الإسباني

انتهى الشوط الأول، من مباراة ريال مدريد وبرشلونة على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية، بتقدم النادي الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف، في نهائي كأس السوبر الإسباني، لموسم 2024-2025.

ملخص الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أحرز الفرنسي كيليان مبابي هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، من تمريرة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعادل النجم الإسباني الشاب لامين يامال النتيجة لصالح برشلونة، في الدقيقة 20، من صناعة مميزة من زميله ليفاندوفسكي.

وتعرض الإسباني مارتينيز مدافع برشلونة لإصابة، وعجز على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل بدلا منه رونالد أراوخو، في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 36، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثاني أهداف النادي الكتالوني من ركلة جزاء سددها على يسار تيبو كورتوا.

وأحرز برشلونة ثالث الأهداف عن طريق نجمه البرازيلي رافينيا، من صناعة كوندي.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 40+9، سجل الإسباني أليكس بالدي الهدف الرابع للفريق الكتالوني، من تمريرة رافينيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

▪︎خط الدفاع: ميندي -أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.

▪︎خط الوسط: إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

▪︎خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو.

بينما جاء تشكيل برشلونة في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تشيزني.

▪︎خط الدفاع: كوبارسي - بالدي - كوندي - مارتينيز.

▪︎خط الوسط: بيدري - كاسادو - جافي.

▪︎خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

يمكنكم مشاهدة مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بشكل مجاني عبر قناة Mbc Masr 2 المفتوحة، بالإضافة إلى أنه سيتم نقله أيضًا عبر شبكة قنوات SSC SPORTS.

