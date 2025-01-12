أذكار المساء.. مفتاح الطمأنينة وحصنك من الهموم والشرور

وقت قراءة أذكار المساء

أذكار المساء.. حماية يومية من الهموم والشرور تعد أذكار المساء من العبادات التي يحرص المسلمون على ممارستها يوميًا لما لها من فضل عظيم في التقرب إلى الله وحفظ النفس من الشرور. فقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد أهمية أذكار الصباح والمساء، ومنها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "من قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره عقرب أو شيء آخر".

أذكار المساء ليست فقط عبادة بل درع حماية يمنح الإنسان السكينة والطمأنينة، فهي تقوي الصلة بالله وتذكر المؤمن بضرورة التوكل عليه والاعتماد على رحمته.

وقت قراءة أذكار المساء

يمكن للمسلم قراءة أذكار المساء بين العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء. فهي تشمل مجموعة من الأدعية والأذكار المستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

نماذج من أذكار المساء

- "اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير".

- "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (ثلاث مرات).

- "اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت".

- "سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته" (ثلاث مرات).

- قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات وسورة البقرة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة.

▪︎قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين، ثلاث مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، يكفيك من كل شئ).

سورة الإخلاص: ﴿قل هو الله أحد۝١ الله الصمد۝٢ لم يلد ولم يولد۝٣ ولم يكن له كفوا أحد۝٤﴾. •

سورة الفلق: ﴿قل أعوذ برب الفلق۝١ من شر ما خلق۝٢ ومن شر غاسق إذا وقب۝٣ ومن شر النفاثات في العقد۝٤ ومن شر حاسد إذا حسد۝٥﴾. •

سورة الناس: ﴿قل أعوذ برب الناس۝١ ملك الناس۝٢ إله الناس۝٣ من شر الوسواس الخناس۝٤ الذي يوسوس في صدور الناس۝٥ من الجنة والناس۝٦﴾. •

آية الكرسي: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما في السماوات وما في الأرض ۗ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ۚ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۚ وسع كرسيه السماوات والأرض ۖ ولا يئوده حفظهما ۚ وهو العلي العظيم۝٢٥٥﴾. •

▪︎قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». •﴿ءامن ٱلرسول بما أنزل إليۡه من ربهۦ وٱلۡمؤۡمنونۚ كل ءامن بٱلله وملئكتهۦ وكتبهۦ ورسلهۦ لا نفرق بيۡن أحدٖ من رسلهۦۚ وقالوا سمعۡنا وأطعۡناۖ غفۡرانك ربنا وإليۡك ٱلۡمصير۝٢٨٥ لا يكلف ٱلله نفۡسا إلا وسۡعهاۚ لها ما كسبتۡ وعليۡها ما ٱكۡتسبتۡۗ ربنا لا تؤاخذۡنا إن نسينا أوۡ أخۡطأۡناۚ ربنا ولا تحۡملۡ عليۡنا إصۡرا كما حملۡتهۥ على ٱلذين من قبۡلناۚ ربنا ولا تحملۡنا ما لا طاقة لنا بهۦۖ وٱعۡف عنا وٱغۡفرۡ لنا وٱرۡحمۡناۚ أنت موۡلىنا فٱنصرۡنا على ٱلۡقوۡم ٱلۡكفرين۝٢٨٦﴾ •

(«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»). فقد جاء في الحديث: (من صلى علي حين يصبح عشرا، وحين يمسي عشرا، أدركته شفاعتي يوم القيامة).

فوائد المواظبة على أذكار المساء

- الشعور بالراحة النفسية والطمأنينة.

- التحصين من شر النفس والشيطان.

- الأجر والثواب العظيم من الله.

- حماية المسلم من الهموم والمخاوف.

احرص على الالتزام بأذكار المساء يوميًا لتبقى قريبًا من الله ولتتمتع بحياة مليئة بالسكينة والأمان.