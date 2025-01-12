يكن: حسام أشرف مهاجم "واعد"..والزمالك ظهر بأداء مختلف في الشوط الثاني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض ظهر بأداء مختلف فنيا أمام بلاك بولز خاصة في الشوط الثاني، مشددا على أن اللاعبين ظهروا بشكل مختلف عن الشوط الأول.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك دخلوا الشوط الثاني بشكل مختلف وأداء فني مميز وسجلوا أهداف رائعة، ومصطفى شلبي ظهر بأداء مميز للغاية خلال المباريات الأخيرة وخاصة في لقاء بلاك بولز".

وأضاف: "حسام أشرف بدأ يحصل على ثقة جروس وتسجيله هدفين أمام بلاك بولز يجعله يثبت أقدامه في خط هجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة ومن الواضح أنه سيكون مهاجم واعد للقلعة البيضاء وهدفه الثاني رئع للغاية وإمكانياته ستظهر ويحتاج إلى الدعم والحصول على فرصة أكثر للمشاركة".

وأوضح: "شيكابالا لاعب إمكانياته من الصعب أن تجدها وهو نجم كبير وصناعته للهدف الثاني ترد على كل المشككين في إمكانياته، وعبدالله السعيد لاعب من الطراز الفريد".
 

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