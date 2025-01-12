وزارة الداخلية تشارك في مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة بمحافظة جدة



تشارك وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار "الطريق إلى النسك"، خلال الفترة (13 - 16 يناير 2025)، وذلك في جدة سوبردوم بمحافظة جدة.

وتستعرض وزارة الداخلية من خلال جناحها في المعرض والجلسات الحوارية، جهودها ومبادراتها الخدمية والإنسانية لتوفير تجربة حج آمنة وسلسة لضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية والبحرية، والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المستخدمة في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وحملة "لا حج بلا تصريح"، ومبادرة "طريق مكة".