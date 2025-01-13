بالأسماء.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل لام شمسية رمضان 2025

تنافس الفنانة أمينة خليل في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان لام شمسية، من إخراج كريم الشناوي.

أبطال مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل

ويتكون مسلسل لام شمسية من 15 حلقة، من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

قصة مسلسل لام شمسية

ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، وكان قد بدأ أبطاله خلال الفترة الماضية التصوير، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

اخر اعمال أمينة خليل

وكان اخر اعمال أمينة خليل هو مسلسل الهرشة السابعة الذي عرض في رمضان 2023، وناقش المشكلات الزوجية، وشارك في بطولته محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، محمد محمود، عايدة رياض، أحمد كمال، وحنان سليمان، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، بالإضافة إلى فيلم شقو الذي شاركت في بطولته مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وتصدر ترتيب الشباك في معظم أوقات عرضه، ودارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

كما شاركت في فيلم «إكس مراتي»، بطولة النجم هشام ماجد، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية دكتور نفسي، متزوج من أمينة خليل ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لأمينة خليل، والذي يعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.