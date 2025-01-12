ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى حملة للطب البيطري بالغربية

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، من ضبط كميات من اللحوم منتهية الصلاحية فى خلال حملات تفتيشية على المطاعم وأماكن بيع المواد الغذائية.

جاء ذلك في اطار احكام الرقابه على الاسواق والمنتجات الغذائيه ذات الاصل الحيواني وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

 

حيث تواصل الأجهزة الرقابية حملاتها المكبرة والمكثفة على الأسواق لضبط أسعار الأسواق للمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية وكذا التأكد من توافر جميع السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمى.

 

وخلال اليوم تم المرور من اطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية وبمشاركة مديرية التموين بالغربية على منطقة الحكمة بطنطا وتم تحرير عدد 2 محضر ب 11 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر، وكذا تم المرور من اللجنة الخماسية بمركزي سمنود والمحلة الكبرى على منطقة منشية البكري شارع جمال عبد الناصر، شارع عشرة، وشارع وابورالنور وأسفر عن تحرير 3 محاضر وبيانها كالتالي.

 

10.25 كجم لحوم مفروم دون بيانات و٣ كجم لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر و٦ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

تم تحرير المحاضر اللازمة وتسليمها للجهة المعنية للتحفظ عليها وعرض المحاضر على النيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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