كيما أسوان يضم طلبة لاعب المقاولون العرب

نجح مجلس إدارة كيما أسوان برئاسة كمال ذو الفقار، في التعاقد مع محمد طلبة لاعب الهلال المطروحي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ضمن صفقات الانتقالات الشتوية لدوري القسم الثاني ب.



وتم التعاقد بناءً على طلب على عاشور المدير الفني للفريق.

ووقع طلبة لاعب المقاولون العرب والهلال المطروحي،، على عقود انضمامه إلى كيما أسوان لمدة موسمين ونصف بعد دفع المقابل المادي لفريق الهلال.

وجاء التعاقد مع طلبة في محاولة من إدارة نادي كيما أسوان للهروب من شبح الهبوط إلى دوري القسم الثالث، حيث يعاني الفريق من تراجع في النتائج خلال منافسات الدور الأول من دوري القسم الثاني ب وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك سريعا لتعديل الأوضاع.



ويحتل الفريق المركز الأخير من ترتيب المجموعة الأولى جنوب الصعيد برصيد 8 نقاط.