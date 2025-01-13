سبب أولية الحلاقة..اصابة مهندس على يد طالب بسلاح أبيض بمركز طهطا بسوهاج

استقبلت مستشفى طهطا العام، المدعو "اسلام" ومقيم دائرة جهينة،مصابا بجرح طعنى نافذ أعلا البطن، سبب أولية الحلاقة فى المحل، مما جعل طالب بالتعدى علية بسلاح أبيض وإصابته.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول المدعو "إسلام.ن. م" 30 سنه مهندس، إلى مستشفي طهطا العام مصابًا " جرح طعني نافذ أعلي البطن "، وتم تحويله لمستشفي سوهاج ومقيم بمركز جهينة.

افاد المصاب بإتهام المدعو "محمد.خ.خ " 21 سنه طالب، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته، بسبب أولوية الحلاقة بمحل حلاقة بذات الناحية.

تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة [ سكين ] بإرشاده ، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.