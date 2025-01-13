مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بمركز البلينا بسوهاج

لقيت طالبه مصرعها تبلغ من العمر 13 عامًا، ومقمية دائرة البلينا، اثر سقوطها من الطابق الثالث، اختل توازنها وسقطت من علو، مما أدى إلى إصابتها ووفاتها.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزى يفيد بوصول المدعوة "لوجين.ع. ح" 13 سنه طالبة، إلى مستشفي البلينا المركزي، مصابه " كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " [ إدعاء سقوط من علو ]، وتوفيت عقب وصولها ومقيمه بمركز البلينا.

أفادا كلًا من:-

شقيقها المدعو "يوسف" 21 سنه طالب، والدتها المدعوة "هالة.ج. م" 38 سنه ربة منزل، ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء تواجد المذكورة بشرفة لطابق الثالث بمنزلهم إختل توازنها وسقطت أرضًا مما أدي لحدوث إصابتها ووفاتها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.