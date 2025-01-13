بسبب المدفأة، إصابة زوجين بالاختناق في المنيا

تعرض زوجان للأختناق بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون أثناء استخدامهما جهاز تدفئة في إحدى قرى المنيا، وتم نقلهما إلى المستشفى، مع تحرير محضر بالحادثة.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة الزوجين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز أثناء استخدام مدفأة في قرية منشأة الحواصلية التابعة لمركز المنيا.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة م. ع. أ (25 عامًا) وزوجته، المقيمين في القرية ذاتها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.