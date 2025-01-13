الراحلة كريمة مختار تتصدر تريند جوجل في ذكرى ميلادها

في 16 يناير 2023، احتفل محرك البحث جوجل بالذكرى الـ89 لميلاد الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار، مما أدى إلى تصدرها قائمة التريند في مصر والدول العربية.

مولد ونشأة كريمة مختار

وُلدت كريمة مختار، واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، في 16 يوليو 1934 بمحافظة أسيوط. حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج الأطفال الإذاعية مع "بابا شارو".

تُعد كريمة مختار من أبرز الفنانات اللاتي قدمن دور الأم في السينما والدراما المصرية، حيث جسدت هذا الدور بصدق وبراعة، مما جعلها تحظى بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين. من أشهر أعمالها فيلم "الحفيد" ومسلسل "يتربى في عزو"، حيث قدمت شخصية "ماما نونا" التي نالت إعجابًا واسعًا.

في حياتها الشخصية، تزوجت من المخرج الراحل نور الدمرداش، الذي دعمها في مسيرتها الفنية، وأنجبت منه أربعة أبناء، من بينهم الإعلامي معتز الدمرداش.

واجهت كريمة مختار تحديات في بداية مشوارها الفني، خاصة مع رفض عائلتها لعملها في السينما، لكنها استطاعت تجاوز هذه العقبات بفضل إصرارها ودعم زوجها.

توفيت كريمة مختار في 12 يناير 2017 بعد صراع مع المرض، تاركة خلفها إرثًا فنيًا كبيرًا.

يُعد احتفاء جوجل بذكرى ميلادها تكريمًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في الفن المصري، وتذكيرًا بقيمة الأعمال التي قدمتها والتي لا تزال تحظى بإعجاب وتقدير الجمهور.

في هذا السياق، أعرب نجلها، الإعلامي معتز الدمرداش، عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن والدته كانت مثالًا للأم المصرية الحقيقية في حياتها الشخصية والفنية. وأشار إلى أن احتفاء جوجل بذكرى ميلادها يُعد تقديرًا ليس فقط لها، بل للفن المصري بأكمله.

يُذكر أن كريمة مختار قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرزها مسرحية "العيال كبرت" التي جسدت فيها دور الأم بتميز، وفيلم "ثمن الحرية" الذي كان بداية انطلاقتها في عالم السينما.

بهذا الاحتفاء، يتجدد الحديث عن مسيرة كريمة مختار الفنية والإنسانية، وتظل ذكراها حاضرة في وجدان محبي الفن المصري الأصيل.