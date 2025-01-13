اصابة مزارع بطلق ناري سبب خلافات على مضيفه بمركز العسيرات بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز العسيرات على مضيفه مشتركة بين الطرفين، مما أدى إلى وجود إصابات بينهم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، بين عائلتين، ووجود مصاب بينهم.

وبالانتقال والفحص تبين طرفيها كل من:-  
" طرف أول " 
المدعو "سعد. ا.ا" 62 سنه مزارع 00 مصابًا " طلق ناري بالساق اليمني  " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.

" طرف ثان "  
المدعو "محمود. ح.م"  20 سنه عامل، الطرفـــان مقيمان بذات الناحيه،تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ]، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب، وقيام  الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلافات علي ملكية مضيفه كائنه بذات الناحيه مشتركه بين الطرفين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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